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Манчини до Евро-2020 собрал титулы в Англии, Италии и Турции. Он не брал трофей только с «Зенитом»

02:30
Роберто Манчини. Фото AFP
Роберто Манчини. Фото AFP
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Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы (1:1, 3:2 по пенальти).

Италия под руководством бывшего главного тренера «Зенита» Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 34 матчей (14 побед подряд). В последний раз итальянцы потерпели поражение в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1).

Это первый трофей Манчини с национальной командой. До этого он добивался успеха только на клубном уровне.

В качестве тренера он трижды выигрывал чемпионат Италии с «Интером», вместе с миланским клубом брал по два раза Кубок и Суперкубок Италии. С «Лацио» и «Фиорентиной» он также по разу выигрывал Кубок Италии.

В Англии он работал с «Манчестер Сити» и побеждал с командой в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны.

Также он брал Кубок Турции вместе с «Галатасараем».

С 2017 по 2018 годы Манчини работал в России, но с «Зенитом» трофеев не выигрывал.

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Иван Шитик все материалы автора

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