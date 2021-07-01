Манчини назвал сборную Бельгии одной их лучших команд в мире

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о предстоящем матче четвертьфинала Евро против Бельгии.

«Мы будем играть в свой футбол, всегда с уважением относясь к команде, с которой соперничаем, так как имеем представление о том, насколько она сильна. Легких игр не бывает, как мы уже увидели на этом турнире. Сборная Бельгии — одна из лучших команд в мире. Но это ничего не меняет, так как любая игра сложна на этой стадии турнира.

Полагаю, хорошее настроение — ключ в любой работе, а для нас — даже в большей мере, поскольку это же просто игра, в конце концов. Ну а если случится так, что мы забьем больше соперника, то даже лучше. Уверен, получится красивый матч, в котором команда, допустившая на одну ошибку меньше, скорее всего, и выиграет», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.