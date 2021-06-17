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Манчини назвал феноменальной игру Локателли против Швейцарии

03:36

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил игру полузащитника Мануэля Локателли в матче Евро-2020 против Швейцарии (3:0). Хавбек забил два мяча и получил награду «Звезда матча».

«Локателли провел феноменальный матч. Полузащитнику не так то просто забить два мяча. В первом голе у нас получилась прекрасная комбинация, а во втором все решило индивидуальное мастерство. Вся команда была на высоте, а с учетом, что это была вторая игра за пять дней, то это вдвойне приятно», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.

Италия — Швейцария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024458--italy-vs-switzerland/

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Евгений Козинов все материалы автора
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