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Гранит Джака — о поражении от Италии: «Против такой команды нельзя допускать ошибок»

02:56

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака считает, что Италия была лучшу в матче Евро-2020. Итальянцы забили три безответных мяча и выиграли встречу.

«Италия была лучше. Против такой команды нельзя допускать ошибок. Теперь мы будем настраиваться на Турцию», — цитирует пресс-служба УЕФА Петковича.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.

Италия — Швейцария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024458--italy-vs-switzerland/

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