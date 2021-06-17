Гранит Джака — о поражении от Италии: «Против такой команды нельзя допускать ошибок»
02:56
Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака считает, что Италия была лучшу в матче Евро-2020. Итальянцы забили три безответных мяча и выиграли встречу.
«Италия была лучше. Против такой команды нельзя допускать ошибок. Теперь мы будем настраиваться на Турцию», — цитирует пресс-служба УЕФА Петковича.
Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024458--italy-vs-switzerland/
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