Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака считает, что Италия была лучшу в матче Евро-2020. Итальянцы забили три безответных мяча и выиграли встречу.

«Италия была лучше. Против такой команды нельзя допускать ошибок. Теперь мы будем настраиваться на Турцию», — цитирует пресс-служба УЕФА Петковича.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.