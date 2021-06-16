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Малафеев пожелал удачи Сафонову в матче против Финляндии

15:22
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» попадание вратаря Матвея Сафонова в стартовый состав команды на матч Евро-2020 против Финляндии.

«Возможно, все вратари находятся в хорошей форме, но допускаю, что психологическое состояние лучше сейчас у Сафонова. В любом случае желаю удачи Матвею и надеюсь, он оправдает возложенные на него ожидания», — сказал Малафеев «СЭ».

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 16 июня. Начало — в 16.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Финляндия — Россия.

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проголосовало: 6916
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Как закончится матч Евро-2020 Финляндия — Россия?
Победой России с перевесом в один-два мяча
39.1%
Крупной победой России
9.4%
Нулевой ничьей
12.8%
Результативной ничьей
11.8%
Победой Финляндии с перевесом в один-два мяча
22.4%
Крупной победой Финляндии
4.6%
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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи