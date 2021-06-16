Малафеев пожелал удачи Сафонову в матче против Финляндии
15:22
Экс-футболист сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» попадание вратаря Матвея Сафонова в стартовый состав команды на матч Евро-2020 против Финляндии.
«Возможно, все вратари находятся в хорошей форме, но допускаю, что психологическое состояние лучше сейчас у Сафонова. В любом случае желаю удачи Матвею и надеюсь, он оправдает возложенные на него ожидания», — сказал Малафеев «СЭ».
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 16 июня. Начало — в 16.00 (мск).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Финляндия — Россия.
Результаты опроса
проголосовало: 6916Все опросы
Как закончится матч Евро-2020 Финляндия — Россия?
Победой России с перевесом в один-два мяча
39.1%
Крупной победой России
9.4%
Нулевой ничьей
12.8%
Результативной ничьей
11.8%
Победой Финляндии с перевесом в один-два мяча
22.4%
Крупной победой Финляндии
4.6%
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