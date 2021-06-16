Малафеев пожелал удачи Сафонову в матче против Финляндии

Экс-футболист сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» попадание вратаря Матвея Сафонова в стартовый состав команды на матч Евро-2020 против Финляндии.

«Возможно, все вратари находятся в хорошей форме, но допускаю, что психологическое состояние лучше сейчас у Сафонова. В любом случае желаю удачи Матвею и надеюсь, он оправдает возложенные на него ожидания», — сказал Малафеев «СЭ».

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 16 июня. Начало — в 16.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Финляндия — Россия.