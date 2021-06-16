Петкович рассказал о тактике Швейцарии в матче с Италией на Евро-2020

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Италии.

«Мы создали множество опасных моментов в игре с Уэльсом, и нам стоило реализовать парочку. Это удручает, но при этом мы показали не самый дурной футбол. Против Италии будет совсем другая игра», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

На первом месте в группе А сборная Италии — три очка. Уэльс и Швейцария набрали по одному очку и делят второе-третье места. У Турции ноль очков и четвертое место.

Матч Италия — Швейцария состоится 16 июня в Риме. Начало — 22:00 по московскому времени.