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Сборная России назвала стартовый состав на матч с Финляндией: Сафонов выйдет с первых минут

14:45
Георгий Джикия. Фото AFP
Георгий Джикия. Фото AFP
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Стал известен стартовый состав сборной России на матч группы B чемпионата Евро-2020 по футболу против Финляндии. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Стартовый состав России: Сафонов — Кузяев, Джикия, Баринов, Дивеев, Фернандес — Оздоев, Зобнин, Головин, Ал. Миранчук — Дзюба.

Запасные: Дюпин, Шунин, Евгеньев, Семенов, Караваев, Черышев, Фомин, Жемалетдинов, Макаров, Мухин, Соболев, Заболотный.

Позже также стал известен стартовый состав финнов.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 16 июня. Начало — в 16.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Финляндия — Россия.

Финляндия — Россия

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи