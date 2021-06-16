Сборная России назвала стартовый состав на матч с Финляндией: Сафонов выйдет с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной России на матч группы B чемпионата Евро-2020 по футболу против Финляндии. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Стартовый состав России: Сафонов — Кузяев, Джикия, Баринов, Дивеев, Фернандес — Оздоев, Зобнин, Головин, Ал. Миранчук — Дзюба.

Запасные: Дюпин, Шунин, Евгеньев, Семенов, Караваев, Черышев, Фомин, Жемалетдинов, Макаров, Мухин, Соболев, Заболотный.

Позже также стал известен стартовый состав финнов.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 16 июня. Начало — в 16.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Финляндия — Россия.