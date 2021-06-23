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Люк де Йонг больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы

14:51
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Нападающий сборной Нидерландов Люк де Йонг больше не сможет сыграть на чемпионате Европы по футболу из-за травмы, сообщает официальный сайт команды.

Де Йонг повредил колено на тренировке. Он вынужден покинуть расположение сборной. Отмечается, что главный тренер Франк де Бур уже не сможет заменить игрока в заявке команды на турнир.

30-летний нападающий дважды выходил на замену в матче с Украиной (3:2) и Австрией (2:0).

Нидерланды заработали 9 очков и заняли первое место в группе С. 27 июня сборная сыграет в 1/8 финала с командой, занявшей третье место в группе D или F.

Дополнительная информация:

https://www.onsoranje.nl/nieuws/nederlands-elftal/79177/ek-voorbij-voor-luuk-de-jong

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