Люк де Йонг больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы

Нападающий сборной Нидерландов Люк де Йонг больше не сможет сыграть на чемпионате Европы по футболу из-за травмы, сообщает официальный сайт команды.

Де Йонг повредил колено на тренировке. Он вынужден покинуть расположение сборной. Отмечается, что главный тренер Франк де Бур уже не сможет заменить игрока в заявке команды на турнир.

30-летний нападающий дважды выходил на замену в матче с Украиной (3:2) и Австрией (2:0).

Нидерланды заработали 9 очков и заняли первое место в группе С. 27 июня сборная сыграет в 1/8 финала с командой, занявшей третье место в группе D или F.