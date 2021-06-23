Гальцев: «Нужно полностью менять подход к футболу. Маленькая Дания обула и отфутболила Россию»

Заслуженный артист России Юрий Гальцев прокомментировал поражение сборной России в матче группового этапа чемпионата Европы против Дании (1:4).

«Никого не хочу учить и оскорблять, но раньше мы играли во дворе в футбол, были площадки, потом разные соревнования между школами, затем выезжали на большие соревнования, и все это было так, что мы не думали о деньгах! А сейчас, когда говорят о футболе, сразу на уме у всех вместо спортивного интереса — деньги! Я считаю, что нужно полностью менять подход к футболу. Такая страна, с такими возможностями, такими талантами и такая маленькая Дания (песня «Маленькая страна») обула и отфутболила! Меньше надо бить себя в грудь, а доказывать делом на поле!» — написал в комментариях Гальцев под постом комментатора Дмитрия Губерниева в Instagram.

21 июня в Копенгагене команда Станислава Черчесова уступила датчанам. В составе сборной России единственный гол забил Артем Дзюба.

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы-2020.