Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Гальцев: «Нужно полностью менять подход к футболу. Маленькая Дания обула и отфутболила Россию»

14:40
Теги:

Заслуженный артист России Юрий Гальцев прокомментировал поражение сборной России в матче группового этапа чемпионата Европы против Дании (1:4).

«Никого не хочу учить и оскорблять, но раньше мы играли во дворе в футбол, были площадки, потом разные соревнования между школами, затем выезжали на большие соревнования, и все это было так, что мы не думали о деньгах! А сейчас, когда говорят о футболе, сразу на уме у всех вместо спортивного интереса — деньги! Я считаю, что нужно полностью менять подход к футболу. Такая страна, с такими возможностями, такими талантами и такая маленькая Дания (песня «Маленькая страна») обула и отфутболила! Меньше надо бить себя в грудь, а доказывать делом на поле!» — написал в комментариях Гальцев под постом комментатора Дмитрия Губерниева в Instagram.

21 июня в Копенгагене команда Станислава Черчесова уступила датчанам. В составе сборной России единственный гол забил Артем Дзюба.

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы-2020.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQZcI5TK49k/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 174441
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Плющенко о Черчесове: «Он молодец, к нему нет вопросов»
Су-24 использовал четыре авиабомбы для остановки британского эсминца
Сколько выпивают знаки зодиака и кто больше напивается
Задержаны участники группового изнасилования студентки медколледжа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи