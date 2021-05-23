Лунев оценил конкуренцию вратарей в сборной России перед Евро-2020
Вратарь сборной России Андрей Лунев поделился мнением о конкуренции в команде.
- Сравните атмосферу перед ЧМ и сейчас?
— Присутствует дежавю, впереди большой турнир, присутствует небольшое напряжение. Идет подготовка.
- Было ощущение, что тогда было большое напряжение.
— Так, это вы его создавали. Сейчас, может быть, более расслабленная атмосфера, тогда впереди был домашний турнир.
- Из четырех вратарей в составе останется только три.
- Я в курсе. Если останусь не я - ок. Ничего страшного не будет, это выбор тренеров.
— Тогда номером один был Игорь Акинфеев, сейчас борьба за место в составе среди вратарей острее?
— Я бы не сказал. Все ребята работают. У меня был в голове список из шести кандидатур, четверо из них оказались в списке.
- А кто не попал?
— Гильерме и Крицюк.
- Почему Крицюк?
- Он хорошо играет, — сказал вратарь.
Кроме Лунева, в расширенный состав сборной России на Евро-2020 также вошли Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо» Москва).
(Максим Алланазаров)
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