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Лунев оценил конкуренцию вратарей в сборной России перед Евро-2020

19:10
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Вратарь сборной России Андрей Лунев поделился мнением о конкуренции в команде.

- Сравните атмосферу перед ЧМ и сейчас?

— Присутствует дежавю, впереди большой турнир, присутствует небольшое напряжение. Идет подготовка.

- Было ощущение, что тогда было большое напряжение.

—  Так, это вы его создавали. Сейчас, может быть, более расслабленная атмосфера, тогда впереди был домашний турнир.

- Из четырех вратарей в составе останется только три.

- Я в курсе. Если останусь не я - ок. Ничего страшного не будет, это выбор тренеров.

—  Тогда номером один был Игорь Акинфеев, сейчас борьба за место в составе среди вратарей острее?

—  Я бы не сказал. Все ребята работают. У меня был в голове список из шести кандидатур, четверо из них оказались в списке.

- А кто не попал?

—  Гильерме и Крицюк.

- Почему Крицюк?

- Он хорошо играет, — сказал вратарь.

Кроме Лунева, в расширенный состав сборной России на Евро-2020 также вошли Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо» Москва).

(Максим Алланазаров)

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