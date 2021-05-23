Лунев оценил конкуренцию вратарей в сборной России перед Евро-2020

Вратарь сборной России Андрей Лунев поделился мнением о конкуренции в команде.

- Сравните атмосферу перед ЧМ и сейчас?

— Присутствует дежавю, впереди большой турнир, присутствует небольшое напряжение. Идет подготовка.

- Было ощущение, что тогда было большое напряжение.

— Так, это вы его создавали. Сейчас, может быть, более расслабленная атмосфера, тогда впереди был домашний турнир.

- Из четырех вратарей в составе останется только три.

- Я в курсе. Если останусь не я - ок. Ничего страшного не будет, это выбор тренеров.

— Тогда номером один был Игорь Акинфеев, сейчас борьба за место в составе среди вратарей острее?

— Я бы не сказал. Все ребята работают. У меня был в голове список из шести кандидатур, четверо из них оказались в списке.

- А кто не попал?

— Гильерме и Крицюк.

- Почему Крицюк?

- Он хорошо играет, — сказал вратарь.

Кроме Лунева, в расширенный состав сборной России на Евро-2020 также вошли Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо» Москва).

(Максим Алланазаров)