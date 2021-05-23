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Лунев ответил на вопрос о своем будущем после завершения контракта с «Зенитом»

19:16
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Голкипер сборной России Андрей Лунев сказал, что не отвлекается на ситуацию с его контрактом с «Зенитом» во время пребывания в национальной команде. Для подготовка к Евро-2020 сборная отправилась в Австрию.

— Чо с вашим контрактом? — вопрос Луневу.

— У меня есть человек, который этим занимается, а я тренируюсь и не отвлекаюсь.

— Что это за человек?

—  А какой был раньше?

— Павел Андреев.

— Сейчас другой.

29-летний Лунев в прошедшем сезоне провел 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах и пропустил 14 мячей, трижды отыграв «на ноль».

(Максим Алланазаров)

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