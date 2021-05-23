Лунев ответил на вопрос о своем будущем после завершения контракта с «Зенитом»
19:16
Голкипер сборной России Андрей Лунев сказал, что не отвлекается на ситуацию с его контрактом с «Зенитом» во время пребывания в национальной команде. Для подготовка к Евро-2020 сборная отправилась в Австрию.
— Чо с вашим контрактом? — вопрос Луневу.
— У меня есть человек, который этим занимается, а я тренируюсь и не отвлекаюсь.
— Что это за человек?
— А какой был раньше?
— Павел Андреев.
— Сейчас другой.
29-летний Лунев в прошедшем сезоне провел 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах и пропустил 14 мячей, трижды отыграв «на ноль».
(Максим Алланазаров)
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