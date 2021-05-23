Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал, как проходит подготовка к чемпионату Европы. Команда тренируется в австрийском Инсбруке.

— Вторая тренировка за день. Какие ощущения?

— Ощущения отличные, подготовка идет, все рады, что занятия двухразовые.

— Отличия от занятий в Москве есть?

— Там была подготовка к серьезной работе в Австрии.

— Уже примерно понятно, как команда будет играть?

— Пока нет. Ждем ребят, все соберутся и на собрании будем решать.

— В клубе вы играете второго нападающего, как будет в сборной?

— Пока рано говорить. Идет физическая подготовка, о тактике будем говорить позже.

— Что ждете от соперников на Евро (Бельгия, Финляндия и Дания)?

— С Бельгией все понятно. С Финляндией — тоже.

(Максим Алланазаров)