Ионов: «С Бельгией все понятно. С Финляндией — тоже»
18:55
Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал, как проходит подготовка к чемпионату Европы. Команда тренируется в австрийском Инсбруке.
— Вторая тренировка за день. Какие ощущения?
— Ощущения отличные, подготовка идет, все рады, что занятия двухразовые.
— Отличия от занятий в Москве есть?
— Там была подготовка к серьезной работе в Австрии.
— Уже примерно понятно, как команда будет играть?
— Пока нет. Ждем ребят, все соберутся и на собрании будем решать.
— В клубе вы играете второго нападающего, как будет в сборной?
— Пока рано говорить. Идет физическая подготовка, о тактике будем говорить позже.
— Что ждете от соперников на Евро (Бельгия, Финляндия и Дания)?
— С Бельгией все понятно. С Финляндией — тоже.
(Максим Алланазаров)
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