Луис Энрике: «Возможно, мы доминировали в матче с Польшей, но этого было недостаточно»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча 2-го тура Евро-2020 против Польши (1:1).

«Мне очень хочется посмотреть и проанализировать матч. Он не оставил у нас лучших ощущений — возможно, мы доминировали, но этого было недостаточно, чтобы добыть победу. Мне понравилось, как играла Польша. Они создали явные моменты. Вероятно, мы слишком перестарались, вместо того, чтобы создавать четкие моменты. Обидно было пропустить с пенальти, потому что это произошло в решающий момент. Результат часто скрывает недостатки в исполнении. Если результат не положительный, он требует еще более тщательного анализа», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Испания набрала два очка и занимает 3-е в группе Е. У Польши одно очко и 4-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 23 июня Испания сыграет со Словакией, а Польша — с Швецией.