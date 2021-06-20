Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Луис Энрике: «Возможно, мы доминировали в матче с Польшей, но этого было недостаточно»

01:05
Теги:

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча 2-го тура Евро-2020 против Польши (1:1).

«Мне очень хочется посмотреть и проанализировать матч. Он не оставил у нас лучших ощущений — возможно, мы доминировали, но этого было недостаточно, чтобы добыть победу. Мне понравилось, как играла Польша. Они создали явные моменты. Вероятно, мы слишком перестарались, вместо того, чтобы создавать четкие моменты. Обидно было пропустить с пенальти, потому что это произошло в решающий момент. Результат часто скрывает недостатки в исполнении. Если результат не положительный, он требует еще более тщательного анализа», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Испания набрала два очка и занимает 3-е в группе Е. У Польши одно очко и 4-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 23 июня Испания сыграет со Словакией, а Польша — с Швецией.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020
Евро: турнирные таблицы всех групп после 2-го тура
Евро-2020, результаты матчей 19 июня: Германия — Португалия и другие игры
Похож на Подольски и учится на психолога. Кто такой Робин Гозенс, который разобрался с Португалией и затмил Роналду

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи