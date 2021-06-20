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Стал известен предварительный рейтинг команд с третьих мест групп Евро-2020

01:00
Финляндия пока третья команда в группе России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Финляндия пока третья команда в группе России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По итогам второго тура чемпионата Европы в четверку лучших команд из шести, которые занимают в своих группах третьи места. После третьего тура в плей-офф выйдут по две лучшие сборные каждой групп, а также четыре из шести с третьих мест. Для них будет составлен рейтинг. В его основе — число очков, разность мячей и количество забитых голов.

На данный момент этот рейтинг третьих команд групп выглядит так:

Португалия (группа F) — 3 очка, разность мячей — +1, забитые голы — 5

Австрия (группа С) — 3 очка, разность мячей — 0, забитые голы — 3

Финляндия (группа B) — 3 очка, разность мячей — 0, забитые голы — 1

Испания (группа E) — 2 очка, разность мячей — 0, забитые голы — 1

Хорватия (группа D) — 1 очко, разность мячей — -1, забитые голы — 1

Швейцария (группа A) — 1 очко, разность мячей — -3, забитые голы — 1

Таким образом, на данный момент вне виртуальной зоны плей-офф — Хорватия и Швейцария. Реальный рейтинг будет составлен после третьего тура группового турнира.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы групп Евро-2020 — в разделе на этой странице.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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