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Серхио Бускетс уверен, что сборная Испании на правильном пути

05:18
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Капитан сборной Испании Серхио Бускетс после поражения от Италии в 1/2 финала Евро-2020 отметил, что не думает сейчас о своей карьере.

«Сейчас не время думать о себе. Время грусти и, одновременно, гордости. Я думаю сейчас только об общем благе, а не о себе. Есть полтора года до ближайшего чемпионата мира, но мы точно на правильном пути. Это отличная национальная сборная, и единственное, чего не хватило, — это выхода в финал, к чему мы стремились», — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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