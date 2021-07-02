Луис Энрике отметил, что Испания хорошо подготовилась к серии пенальти
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился впечатлениями после матча со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2020. Основное и дополнительное время завершились вничью (1:1), а в серии пенальти точнее были испанцы — 3:1.
«Это была самая спокойная серия пенальти, какую я когда-либо видел, потому что мы хорошо подготовились, потренировались, и мне с тренерским штабом ничего не нужно было делать, — цитирует специалиста сайт УЕФА 2 июля. — Я с самого начала сказал, что мы — одна из семи или восьми команд, которые — я не преувеличиваю — способны выиграть турнир. Теперь мы вошли в четверку».
В полуфинале испанцы сыграют с победителем матча Бельгия — Италия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024485--switzerland-vs-spain/
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