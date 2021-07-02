Луис Энрике отметил, что Испания хорошо подготовилась к серии пенальти

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился впечатлениями после матча со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2020. Основное и дополнительное время завершились вничью (1:1), а в серии пенальти точнее были испанцы — 3:1.

«Это была самая спокойная серия пенальти, какую я когда-либо видел, потому что мы хорошо подготовились, потренировались, и мне с тренерским штабом ничего не нужно было делать, — цитирует специалиста сайт УЕФА 2 июля. — Я с самого начала сказал, что мы — одна из семи или восьми команд, которые — я не преувеличиваю — способны выиграть турнир. Теперь мы вошли в четверку».

В полуфинале испанцы сыграют с победителем матча Бельгия — Италия.