Бельгия — Италия: правильно ли назначен пенальти в пользу бельгийцев?
На 45-й минуте матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Бельгия — Италия арбитр Славко Винчич принял очень спорное решение, наказав Джованни Ди Лоренцо 11-метровым ударом. Словенский судья посчитал, что итальянский защитник нарушил правила в борьбе с Жереми Доку, с чем можно не согласиться, но явной ошибкой этот вердикт назвать нельзя.
Соперники использовали руки, чтобы выиграть единоборство в штрафной площади. Ди Лоренцо, как определил Винчич, левой рукой подтолкнул Доку. Немецкий видеоассистент Бастиан Данкерт не вмешался в действия коллеги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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