Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева поделилась мнением о поражении сборной Франции от Швейцарии (3:3; 4:5 — по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Казалось, что Испания — Хорватия — пока лучший матч Евро, но когда швейцарцы забили первый гол французам, началась интрига, которая и вовсе переросла в первую серию пенальти на этом чемпионате. Ян Соммер — молодец. Спрошу у него, что он испытывал во время серии пенальти против действующих чемпионов мира! А вот, что чувствует Мбаппе — лучше не знать!» — написала у себя в Instagram Лопырева.

Она отметила, что симпатизирует сборной Франции, несмотря на пижонство некоторых игроков команды.

«Вчера я обратила внимание, что российское футбольное сообщество поддерживало команду Владимира Петковича, а мы тут с вами болели за пацанов: Мбаппе, Погба и Гризманна. Да — пижоны, но в этом есть свое очарование, согласитесь. И даже красивое возвращение Карима Бензема, увы, не помогло французам, поэтому можно сказать, что Швейцария и правда «темная лошадка» этого Евро. Теперь Швейцария встретится с Испанией в нашем прекрасном Санкт-Петербурге! Я, конечно, уверена, что Испания выиграет, но мы любим футбол за его непредсказуемость», — добавила Лопырева.

В 1/4 финала Евро-2020 Швейцария сыграет с Испанией. Матч состоится в Санкт-Петербурге 2 июля, начало — в 19.00 (мск).