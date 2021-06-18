Левандовски считает, что у сборной Польши есть шансы на победу в матче с Испанией

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Испании.

«Давление всегда присутствует, особенно когда играешь на Евро и идешь без набранных очков. Нам предстоит сыграть с Испанией, замечательной командой, в которой собраны прекрасные игроки. Конечно, перед нами стоит трудная задача.

Мы не боимся. Знаем, что должны сыграть с максимальной отдачей. Нужно быть дисциплинированными, подойти к этому матчу как к последнему. Если мы будем играть как команда, бороться за каждый мяч и участвовать в каждом единоборстве, у нас могут появиться шансы", — цитирует Левандовски официальный сайт УЕФА.

Матч Испания — Польша состоится завтра, 19 июня, на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севильи. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.