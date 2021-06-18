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Главный тренер Швеции доволен результатом матча со Словакией на Евро

18:38
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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Словакии (1:0).

«Очень хорошо, что мы набрали четыре очка в двух турах. В этом году мы сыграли семь матчей и пропустили всего один раз. Наша атака сегодня заслужила большего, временами они действовали просто фантастически.

Очень приятно смотреть, как играет Исак, он очень талантливый футболист. Он молод, и ему еще есть куда расти. Я думаю, он многого добьется. Сегодня он очень хорошо сыграл.

В первом тайме мы сыграли не так, как хотели. Словацкие игроки очень хорошо перемещались и не давали нам ничего сделать. Во втором тайме мы сразу задали высокий темп. Бывает, что соперник упорно сопротивляется, но очень хорошо, что нам удалось взять игру под контроль», — приводит слова Андерссона официальный сайт УЕФА.

Нападающий Александер Исак был признан лучшим игроком встречи. Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. У Словакии три очка и вторая позиция.

В заключительном туре Швеция сыграет 23 июня с Польшей, а Словакия против Испании.

Швеция — Словакия

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Шотландия

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024464--sweden-vs-slovakia/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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