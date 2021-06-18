Главный тренер Швеции доволен результатом матча со Словакией на Евро

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал победу команды в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Словакии (1:0).

«Очень хорошо, что мы набрали четыре очка в двух турах. В этом году мы сыграли семь матчей и пропустили всего один раз. Наша атака сегодня заслужила большего, временами они действовали просто фантастически.

Очень приятно смотреть, как играет Исак, он очень талантливый футболист. Он молод, и ему еще есть куда расти. Я думаю, он многого добьется. Сегодня он очень хорошо сыграл.

В первом тайме мы сыграли не так, как хотели. Словацкие игроки очень хорошо перемещались и не давали нам ничего сделать. Во втором тайме мы сразу задали высокий темп. Бывает, что соперник упорно сопротивляется, но очень хорошо, что нам удалось взять игру под контроль», — приводит слова Андерссона официальный сайт УЕФА.

Нападающий Александер Исак был признан лучшим игроком встречи. Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. У Словакии три очка и вторая позиция.

В заключительном туре Швеция сыграет 23 июня с Польшей, а Словакия против Испании.