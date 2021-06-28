Лев рассказал о тактике сборной Германии в матче с Англией на Евро
19:31
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о матче Евро-2020 против Англии.
«С этого этапа — все или ничего. Мы были нестабильны, но знаем, что можем быть сильнее, если кое-что подправим в игре. Если нет, будет тяжело. Против Англии будет совсем другой матч, и мы должны извлечь из этого выгоду. Англия играет дома и должна атаковать. Игра будет более открытая, чем с Венгрией, но мы должны быть начеку с самого начала», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.
Матч Англия — Германия состоится 29 июня в Лондоне. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024484--england-vs-germany/prematch/preview/
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