На Евро-2020 забито столько же автоголов, сколько на всех чемпионатах Европы до этого

Голкипер сборной Испании Унаи Симон забил курьезный автогол в первом тайме матча 1/8 финала чемпионата Европы с Хорватией.

На 20-й минуте Симон в своей штрафной не сумел принять пас от защитника, и от его ноги мяч отскочил в ворота.

Это уже девятый автогол на Евро-2020. Стоит отметить, что за все прошлые годы проведения чемпионатов Европы в общей сложности также было забито 9 автоголов.