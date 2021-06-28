На Евро-2020 забито столько же автоголов, сколько на всех чемпионатах Европы до этого
19:30
Голкипер сборной Испании Унаи Симон забил курьезный автогол в первом тайме матча 1/8 финала чемпионата Европы с Хорватией.
На 20-й минуте Симон в своей штрафной не сумел принять пас от защитника, и от его ноги мяч отскочил в ворота.
Это уже девятый автогол на Евро-2020. Стоит отметить, что за все прошлые годы проведения чемпионатов Европы в общей сложности также было забито 9 автоголов.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю