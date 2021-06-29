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Слезы юной болельщицы сборной Германии после поражения от Англии

20:55
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Сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Лондоне.

Немецкие болельщики не скрывали своего разочарования после этого результат.

В четвертьфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта сыграют с победителем матча между командами Швеции и Украины.

Англия — Германия

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Слезы юной болельщицы сборной Германии после поражения от Англии
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля