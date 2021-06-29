Слезы юной болельщицы сборной Германии после поражения от Англии
20:55
Сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Лондоне.
Немецкие болельщики не скрывали своего разочарования после этого результат.
В четвертьфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта сыграют с победителем матча между командами Швеции и Украины.
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