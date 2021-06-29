Слезы юной болельщицы сборной Германии после поражения от Англии

Сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Лондоне.

Немецкие болельщики не скрывали своего разочарования после этого результат.

В четвертьфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта сыграют с победителем матча между командами Швеции и Украины.