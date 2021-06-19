Лев отметил высокий боевой дух сборной Германии после победы над Португалией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев оценил игру своей команды в матче Евро-2020 с Португалией (4:2).

«В минувшие дни мы говорили о нескольких моментах, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА 19 июня. — После матча со сборной Франции мы все еще искали нужный баланс и знали, в чем нам нужно прибавить для создания голевых моментов. Мы бились блестяще, продемонстрировав высокий боевой дух. Против по-настоящему сильного соперника у нас прошло множество хороших атак».

В составе португальцев отличились Криштиану Роналду и Диогу Жота. У немцев голы в активе Кая Хаверца и Робина Гозенса, а Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру забили в свои ворота.