Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» вызов 17-летнего полузащитника Арсена Захаряна в расширенный список для подготовки к Евро-2020.

«Арсен очень способный человек. Нельзя сказать, что он готов на сто процентов к такому вызову. Опыт имеет огромное значение, ему надо было все-таки побольше поиграть в национальной команде на других турнирах. Сейчас трудно сказать. Когда отыграет несколько игр, тогда можно будет смотреть. Захарян мне очень нравится, как и вообще вся динамовская молодежь. Ребята вызывают уважение и вселяют надежду. Думаю, из молодежи самый перспективный для сборной Евгеньев. Но я болельщик, не знаю, что на этот счет думают специалисты», — сказал Лещенко «СЭ».

В этом сезоне Захарян провел 12 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Окончательная заявка на Евро-2020 из 26 фамилий должна быть отправлена в УЕФА до 1 июня, после чего в ней можно делать замены только в случае форс-мажоров (серьезных травм или болезней до старта команды в финальном турнире, также есть возможность менять вратарей по ходу чемпионата).

(Сергей Федоров)