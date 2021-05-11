Черчесов объявил расширенный состав сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с расширенным составом национальной команды на чемпионат Европы.
Расширенный список сборной из 30 футболистов выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).
Также в резервный список вошли еще 7 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.
Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва).
Защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва).
Окончательная заявка на Евро-2020 из 26 фамилий должна быть отправлена в УЕФА до 1 июня, после чего в ней можно делать замены только в случае форс-мажоров (серьезных травм или болезней до старта команды в финальном турнире, также есть возможность менять вратарей по ходу чемпионата).
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Россия сыграет в группе В против таких сборных, как Дания, Финляндия и Бельгия.
Расписание матчей сборной России на Евро-2020:
Бельгия — Россия (12 июня, 21.00)
Финляндия — Россия (16 июня, 15.00)
Россия — Дания (21 июня, 21.00)
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