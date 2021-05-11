Степашин считает вызов Захаряна в сборную России большим авансом

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на то, что полузащитник клуба Арсен Захарян вызван в сборную России на чемпионат Европы-2020.

«Очень рад, что Станислав Саламович Черчесов заметил молодого и талантливого игрока. Однако Захаряну еще нужно очень много работать, и это большой аванс», — цитирует Степашина ТАСС.

17-летний футболист впервые получил вызов в сборную. В этом сезоне за основную команду «Динамо» хавбек провел 12 матчей, забив два гола и отдав пять голевых передач.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии.

Расширенный состав сборной России на Евро-2020 можно посмотреть здесь.

