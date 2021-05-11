Максименко, Смолов и еще 5 игроков вошли в резервный состав сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во вторник, 11 мая, назвал расширенный состав из 30 игроков на чемпионат Европы. При этом еще 7 футболистов вошли в резервный список.

Как сообщил сайт РФС, могут быть вызваны в сборную в случае необходимости следующие игроки: вратарь Александр Максименко («Спартак» Москва), защитники Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург), полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки») и нападающий Федор Смолов («Локомотив» Москва).

Состав сборной из 30 игроков — на этой странице.