Максименко, Смолов и еще 5 игроков вошли в резервный состав сборной России
13:35
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во вторник, 11 мая, назвал расширенный состав из 30 игроков на чемпионат Европы. При этом еще 7 футболистов вошли в резервный список.
Как сообщил сайт РФС, могут быть вызваны в сборную в случае необходимости следующие игроки: вратарь Александр Максименко («Спартак» Москва), защитники Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург), полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки») и нападающий Федор Смолов («Локомотив» Москва).
Состав сборной из 30 игроков — на этой странице.
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