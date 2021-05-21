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Кудряшов высказался о предстоящих сборах сборной России в Австрии

13:03
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Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего сбора в Австрии в преддверии чемпионата Европы.

«Меня точно не пугает подготовка. Ждет тяжелая работа в Австрии, все это понимают и готовы. Итог будет хороший. С течением времени это все стало частью работа, так что для нас привычно. Бип-тест не тяжелый, он больше информирует тренерский штаб о нашем состоянии. Благодарен, что Станислав Саламович дал немного мне отдохнуть. Я отвлекся от клубных дел, сконцентрирован на сборной», — сказал Кудряшов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры