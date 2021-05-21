Защитник сборной России Федор Кудряшов сообщил, что его контракт с «Антальяспором» истек.

«У меня закончился контракт. 90 процентов, что не буду обсуждать эти вопросы сейчас, только после Евро. Сезон в Турции получился скорее неудачным. Концовку мы смазали после мартовских игр сборных. К сожалению, проиграли и финал кубка. Последние полтора месяца в Анталье хорошая погода, поэтому загорел», — сказал Кудряшов.

В сезоне-2020/21 Кудряшов провел 42 матчей за «Антальяспор» и не отличился результативными действиями. 34-летний россиянин выступал за турецкую команду с января 2020 года.