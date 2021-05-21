Безуглов рассказал о состоянии здоровья Мухина, Сафонова и Джанаева

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья вратарей Матвея Сафонова и Сослана Джанаева, а также полузащитника Максима Мухина.

«У Мухина речь шла о воспалении сухожилия. Сейчас проблем нет. У Сафонова был рецидив. Сейчас уже не ожидаем неприятностей. Его здоровью ничего не угрожает, рецидива быть не должно. К сожалению, Сослан Джанаев пропускает сбор из-за травмы. Он восстанавливается, все под нашим контролем. Ничего не мешает ему присоединиться к тренировкам в «Сочи», но к сборной он присоединиться не сможет», — сказал Безуглов.

Сборная России проводит подготовку перед чемпионатом Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире российская команда сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)