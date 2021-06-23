Криштиану Роналду стал рекордсменом по суммарному числу голов на чемпионатах мира и Европы

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 3-го тура Евро-2020 с Францией.

Для футболиста гол стал 13-м на чемпионатах Европы. Также у него 7 мячей в рамках чемпионатов мира.

По этому показателю он превзошел экс-форварда немецкой сборной Мирославом Клозе, в активе которого 19 голов на Евро и чемпионатах мира.