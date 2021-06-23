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Криштиану Роналду стал рекордсменом по суммарному числу голов на чемпионатах мира и Европы

22:40
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 3-го тура Евро-2020 с Францией.

Для футболиста гол стал 13-м на чемпионатах Европы. Также у него 7 мячей в рамках чемпионатов мира.

По этому показателю он превзошел экс-форварда немецкой сборной Мирославом Клозе, в активе которого 19 голов на Евро и чемпионатах мира.

Португалия — Франция

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи