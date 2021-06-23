«Украина проскочила». В соцсетях отреагировали на выход украинцев в плей-офф Евро-2020

Пользователи социальных сетей прокомментировали выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»: «Украина проскочила. Молодцы».

Украина проскочила. Молодцы) — Константин Генич (@GenichK) June 23, 2021

Владимир Зеленский, президент Украины: «Никогда в жизни не верили в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует, — написал президент в своем Twitter 23 июня. — Наша сборная — в 1/8 Евро-2020!!! Такой шанс нельзя упускать, парни, вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!»

Ніколи в житті не вірив у магію, але сьогодні можу сказати напевно — футбольна магія існує. Наша збірна — в 1/8 Євро-2020!!! Такий шанс не можна втрачати, хлопці, вся країна чекає максимальної віддачі! Слава Україні! pic.twitter.com/G8VjnwiOMQ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2021

Саша Джейсон, исследователь Стэнфордского университета: «Рада видеть, что Украина идет дальше на Евро-2020 после того, как моя другая команда «любая, которая играет против России», вылетела».

Glad to see Ukraine advance in Euro 2020, since my other team of «whoever is playing against Russia» got eliminated. — Sasha Jason (@sashasjason) June 23, 2021

На новость о выходе команды в 1/8 лаконично отреагировал полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. «Well (хорошо)», — написал он в своем Facebook.

Украинский комментатор Вадим Скичко уверен, что команде Андрея Шевченко и самому тренеру повезло. «Поляки дважды бьют в перекладину, словаки от перекладины забрасывают себе мяч. Нет-нет, не фартовый тренер», — иронично отметил он.

Поляки двічі б'ють у поперечку, словаки від поперечки собі закидають м'яч.



Ні-ні, не фартовий тренер)))) — Вадим Скічко (@VadymSkichko) June 23, 2021

Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро впервые в своей истории. Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.

Сборная Украины набрала три очка в группе В и заняла третье место. Украинцы обеспечили себе место не ниже четвертого среди команд, занявших третьи места в своих группах.

В группе В Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).