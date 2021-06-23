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«Украина проскочила». В соцсетях отреагировали на выход украинцев в плей-офф Евро-2020

22:36
Болельщики сборной Украины. Фото AFP
Болельщики сборной Украины. Фото AFP
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Пользователи социальных сетей прокомментировали выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»: «Украина проскочила. Молодцы».

Владимир Зеленский, президент Украины: «Никогда в жизни не верили в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует, — написал президент в своем Twitter 23 июня. — Наша сборная — в 1/8 Евро-2020!!! Такой шанс нельзя упускать, парни, вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!»

Саша Джейсон, исследователь Стэнфордского университета: «Рада видеть, что Украина идет дальше на Евро-2020 после того, как моя другая команда «любая, которая играет против России», вылетела».

На новость о выходе команды в 1/8 лаконично отреагировал полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. «Well (хорошо)», — написал он в своем Facebook.

Украинский комментатор Вадим Скичко уверен, что команде Андрея Шевченко и самому тренеру повезло. «Поляки дважды бьют в перекладину, словаки от перекладины забрасывают себе мяч. Нет-нет, не фартовый тренер», — иронично отметил он.

Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро впервые в своей истории. Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.

Сборная Украины набрала три очка в группе В и заняла третье место. Украинцы обеспечили себе место не ниже четвертого среди команд, занявших третьи места в своих группах.

В группе В Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

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