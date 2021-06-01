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«Краснодар» поздравил Сафонова с дебютом за сборную России

1 июня 2021, 23:50
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«Краснодар» поздравил голкипера команды Матвея Сафонова с первым матчем в составе сборной России. Футболист вышел на поле в товарищеском матче против сборной Польши (1:1).

«Матвей Сафонов дебютировал за сборную России, — говорится в сообщении клубного Twitter. — Это произошло сегодня в товарищеском матче против сборной Польши. Сафонов появился на поле во втором тайме при счете 1:1, отыграл полчаса и не пропустил. С дебютом, Матвей!»

На 63-й минуте Сафонов заменил Антона Шунина.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры