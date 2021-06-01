«Краснодар» поздравил Сафонова с дебютом за сборную России
«Краснодар» поздравил голкипера команды Матвея Сафонова с первым матчем в составе сборной России. Футболист вышел на поле в товарищеском матче против сборной Польши (1:1).
Матвей Сафонов дебютировал за сборную России ???— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 1, 2021
Это произошло сегодня в товарищеском матче @TeamRussia против сборной Польши.
Сафонов появился на поле во втором тайме при счёте 1:1, отыграл полчаса и не пропустил ? С дебютом, Матвей! ?#БыкиВСборной #Сафонов #Дебют pic.twitter.com/JvEhH72R1x
«Матвей Сафонов дебютировал за сборную России, — говорится в сообщении клубного Twitter. — Это произошло сегодня в товарищеском матче против сборной Польши. Сафонов появился на поле во втором тайме при счете 1:1, отыграл полчаса и не пропустил. С дебютом, Матвей!»
На 63-й минуте Сафонов заменил Антона Шунина.
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