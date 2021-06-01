«Краснодар» поздравил Сафонова с дебютом за сборную России

«Краснодар» поздравил голкипера команды Матвея Сафонова с первым матчем в составе сборной России. Футболист вышел на поле в товарищеском матче против сборной Польши (1:1).

Матвей Сафонов дебютировал за сборную России ???



Это произошло сегодня в товарищеском матче @TeamRussia против сборной Польши.



Сафонов появился на поле во втором тайме при счёте 1:1, отыграл полчаса и не пропустил ? С дебютом, Матвей! ?#БыкиВСборной #Сафонов #Дебют pic.twitter.com/JvEhH72R1x — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 1, 2021

«Матвей Сафонов дебютировал за сборную России, — говорится в сообщении клубного Twitter. — Это произошло сегодня в товарищеском матче против сборной Польши. Сафонов появился на поле во втором тайме при счете 1:1, отыграл полчаса и не пропустил. С дебютом, Матвей!»

На 63-й минуте Сафонов заменил Антона Шунина.