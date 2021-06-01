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Россия и Польша сыграли вничью в товарищеском матче

1 июня 2021, 23:36
Артем Дзюба и Далер Кузяев. Фото Сборная России.
Артем Дзюба и Далер Кузяев. Фото Сборная России.
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Сборные Польши и России в товарищеском матче разошлись миром (1:1). Игра состоялась во Вроцлаве.

На четвертой минуте хозяев вывел вперед Якуб Шверчок. У гостей на 20-й минуте результат сравнял Вячеслав Караваев.

Обе команды готовятся к Евро-2020. Поляки сыграют в группе Е с командами Словакии, Испании и Швеции. Россиянам предстоит выступить в группе В со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

В прямом эфире матч показывал телеканал РЕН ТВ.

Товарищеский матч

Польша — Россия — 1:1 (1:1)

Голы: Шверчок, 4 (1:0). Караваев, 20 (1:1).

Польша: Фабяньски, Кендзера (Берешиньски, 56), Хелик, Пентковски (Беднарек, 56), Пухач, Франковски (Линетти, 80), Крыховяк, Клих (Козловски, 70), Ковнацки (Юзвяк, 57), Шверчок, Свидерски (Модер, 68).

Россия: Шунин (Сафонов, 63), Джикия, Кудряшов, Семенов (Дивеев, 46), Караваев, Зобнин, Оздоев (Мухин, 57), Кузяев (Жирков, 67), Головин, Миранчук (Жемалетдинов, 63), Дзюба (Заболотный, 67).

Предупреждения: Семенов, 26. Кудряшов, 54.

Судья: Гвида (Италия).

1 июня. Вроцлав. Стадион «Городской».

Польша — Россия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры