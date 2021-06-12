Корреспондент «Матч ТВ» рассказал о «пропаже» Бэйла в Баку

В Баку завершился матч 1-го тура группы А чемпионата Европы. Сборная Уэльса встречалась со Швейцарией. Матч завершился вничью (1:1).

После финального свистка студия «Матч ТВ» вышла на связь с Баку (куда вчера не пустили Михаила Моссаковского). Там корреспондент Владислав Гурджи выдал неоднозначный стендап.

«У нас здесь в Баку чрезвычайное происшествие. Дело в том, что мы потеряли капитана команды Уэльса. Гарет Бэйл — или как-то так примерно его зовут. Словом, человек пропал!

Он должен был быть сегодня на футбольном поле, но его не было! Мы с болельщиками искали: где же он может быть?! Почему он не на футбольном поле?! Он же капитан команды, в конце концов!

Представители УЕФА даже сказали мне: «Влад, дружище!» — естественно, это все было на английском языке. — «Когда будешь включаться в эфир программы «Все на Матч», спроси. Мы тоже не знаем!». Говорят, что в последний раз его видели за игрой то ли в снукер, то ли в PlayStation, то ли еще где... В общем, Гарет Бэйл пропал», — заявил журналист.

Сборные Швейцарии и Уэльса набрали по одному очку. Также в группе А выступают команды Италии и Турции, в пятницу в матче открытия чемпионата Европы в Риме итальянцы одержали победу со счетом 3:0. Во втором туре швейцарцы в Риме встретятся со сборной Италии, а валлийцы в Баку сыграют с командой Турции. Обе игры состоятся 16 июня.