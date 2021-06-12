Источник сообщил, что сборная России не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020
Футболисты сборной России не будут преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчами чемпионата Европы, сообщает Eurostavka.
Первый матч на Евро-2020 сборная России пройдет сегодня, 12 июня, против Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B также сыграет Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/sbornaya-rossii-ne-planiruet-vstavat-na-koleno-v-podderzhku-blm-pered-matchem-s-belgiey
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