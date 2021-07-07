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Клинсманн назвал сборную Англии фаворитом Евро-2020

16:55
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Бывший главный тренер сборной Германии и «Баварии» Юрген Клинсманн рассказал, кого считает фаворитом Евро-2020.

«Для меня Англия была фаворитом в борьбе за победу на Евро с самого начала турнира.

У них очень хорошая оборона, правильное сочетание игроков. У англичан есть кому забивать. Их игроки жадные до голов», — приводит слова Клинсманна Goal.

Англия в полуфинале сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля в 22:00 по московскому времени.

Англия - Дания

 

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/england-favourites-from-the-start-klinsmann-euro-2020/13x7tfb5zey3h1xdwmgijhm1i9

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