Клинсманн назвал сборную Англии фаворитом Евро-2020
16:55
Бывший главный тренер сборной Германии и «Баварии» Юрген Клинсманн рассказал, кого считает фаворитом Евро-2020.
«Для меня Англия была фаворитом в борьбе за победу на Евро с самого начала турнира.
У них очень хорошая оборона, правильное сочетание игроков. У англичан есть кому забивать. Их игроки жадные до голов», — приводит слова Клинсманна Goal.
Англия в полуфинале сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/england-favourites-from-the-start-klinsmann-euro-2020/13x7tfb5zey3h1xdwmgijhm1i9
Опрос
проголосовало: 14754Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
Читайте также
Италии в полуфинале Евро с Испанией не дали перебить пенальти. Зачем придумывать правила, которые не выполняются?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю