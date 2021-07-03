Кириченко: «Итальянцы не являются неоспоримым фаворитом Евро — такой команды сейчас нет»
Известный футболист и тренер, экс-наставник «Уфы» Дмитрий Кириченко затруднился назвать главного фаворита Евро-2020.
«Как можно было ожидать от Бельгии феерии в матче с итальянцами? Италия — команда высочайшего уровня. К сожалению, Бельгия осталась командой четвертьфиналов, полуфиналов, несмотря на суперпоколение и игроков, которые выступают в топ-клубах. Но итальянцы не являются неоспоримым фаворитом турнира — такой команды сейчас нет. И мы видели, что против них те же австрийцы очень достойно играли. В итоге сказалось мастерство итальянцев, но там было уже дополнительное время. И Англия — Украина — интересный матч, и датчане во всех играх показали высокое качество игры. Фаворитов нет, даже если сравнивать составы и стоимость игроков. Надо понимать, что в одном отдельно взятом матче любой момент может повернуть игру в другое русло», — сказал Кириченко «Газете.Ru».
Италия обыграла Бельгию 2:1 и сыграет в полуфинале с Испанией, которые выбили из борьбы швейцарцев в серии пенальти. Вторая полуфинальная пара пока не определена, она станет известна по результатам матчей Чехия — Дания и Англия — Украина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/03/n_16192712.shtml
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