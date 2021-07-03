Губерниев считает, что сборная Украины может стать чемпионом Европы
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.
«Украина может стать чемпионом Европы. Любая команда, которая вышла в четвертьфинал, может выиграть турнир. И Англия, и Украина сегодня могут выиграть. Тут шансы пятьдесят на пятьдесят: либо одна команда, либо другая. Мы сегодня будем болеть за красивый футбол. Кто-то будет на стороне украинцев, кто-то на стороне англичан, но поверьте, в России большинство будет болеть за Украину. Это братский народ, прекрасная команда, русский язык, на котором говорит Шевченко и другие. Пожелаем удачи нашей соседней футбольной стране», — сказал Губерниев «СЭ».
Матч Украина — Англия пройдет сегодня, 3 июля, в Риме. Начало в 22:00 по московскому времени.
Победитель пары Украина — Англия сыграет в полуфинале чемпионата Европы с лучшей командой из противостояния Чехия — Дания.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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