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Кьеза отметил, что итальянцы оставались спокойны, несмотря на промах Локателли

02:38
6 июля. Италия — Испания — 1:1. Федерико Кьеза. Фото AFP
6 июля. Италия — Испания — 1:1. Федерико Кьеза. Фото AFP
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Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза после победы над Испанией в 1/2 финала Евро-2020 отметил, что игроки оставались спокойны. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, которая началась с промаха Мануэля Локателли.

«В сборной Испании на каждой позиции — звезды, но мы до конца боролись, желая пройти дальше, и сделали это. Даже когда Локателли не реализовал первый пенальти, все оставались спокойны, каждый говорил, что все по-прежнему в наших силах», — цитирует пресс-служба УЕФА Кьезу.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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