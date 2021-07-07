Кьеза отметил, что итальянцы оставались спокойны, несмотря на промах Локателли
02:38
Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза после победы над Испанией в 1/2 финала Евро-2020 отметил, что игроки оставались спокойны. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, которая началась с промаха Мануэля Локателли.
«В сборной Испании на каждой позиции — звезды, но мы до конца боролись, желая пройти дальше, и сделали это. Даже когда Локателли не реализовал первый пенальти, все оставались спокойны, каждый говорил, что все по-прежнему в наших силах», — цитирует пресс-служба УЕФА Кьезу.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/
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