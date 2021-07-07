Луис Энрике оценил игру футболистов сборной Испании в полуфинале Евро с Италией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после поражения от Италии в 1/2 финала Евро-2020 отметил, что испанские игроки заслужили оценки «отлично».

«Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили «отлично». Думаю, что все сыграли великолепно. Претензий нет — только похвала. Пора им отдохнуть.

Все обратили внимание на то, чего добился 18-летний Педри на этом Евро? Никому такого раньше не удавалось — даже Андресу Иньесте. Мы будем внимательно следить за этим юношей», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.