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Луис Энрике оценил игру футболистов сборной Испании в полуфинале Евро с Италией

02:25
Луис Энрике. Фото Reuters
Луис Энрике. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после поражения от Италии в 1/2 финала Евро-2020 отметил, что испанские игроки заслужили оценки «отлично».

«Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили «отлично». Думаю, что все сыграли великолепно. Претензий нет — только похвала. Пора им отдохнуть.

Все обратили внимание на то, чего добился 18-летний Педри на этом Евро? Никому такого раньше не удавалось — даже Андресу Иньесте. Мы будем внимательно следить за этим юношей», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

 

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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