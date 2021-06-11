Карасев назначен резервным арбитром на матч Евро-2020 между Австрией и Северной Македонией

Российский судья Сергей Карасев назначен резервным арбитром на матч первого тура групповой стадии Евро-2020 Австрия — Северная Македония, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Андреас Экберг (Швеция). Его помощниками, помимо Карасева, будут Мехмет Джулум и Стефан Халлберг (оба — Швеция). Видеопомощником арбитра стал Бастиан Данкерт (Германия), его ассистентами будут Крис Кавана (Англия), Бенжамен Паже и Жером Брисар (оба — Франция).

Матч Австрия — Северная Македония состоится 13 июня в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 19.00 (мск).