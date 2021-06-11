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Карасев назначен резервным арбитром на матч Евро-2020 между Австрией и Северной Македонией

12:47
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский судья Сергей Карасев назначен резервным арбитром на матч первого тура групповой стадии Евро-2020 Австрия — Северная Македония, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Андреас Экберг (Швеция). Его помощниками, помимо Карасева, будут Мехмет Джулум и Стефан Халлберг (оба — Швеция). Видеопомощником арбитра стал Бастиан Данкерт (Германия), его ассистентами будут Крис Кавана (Англия), Бенжамен Паже и Жером Брисар (оба — Франция).

Матч Австрия — Северная Македония состоится 13 июня в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024442--austria-vs-north-macedonia/matchinfo/?iv=true

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Иван Торопцев все материалы автора
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