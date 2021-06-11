Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов заявил о желании обыграть сборную России на Евро-2020.

«Все считают Финляндию аутсайдером группы, но цели у нашей команды амбициозные. Нам нечего терять. Поскольку в 1/8 финала могут выйти три команды из группы, то хватит, наверное, и одной победы. Самый лучший шанс взять три очка — поединок с Россией, тогда как Дания и Бельгия выглядят посильнее.

С Дзюбой надо играть плотнее и постараться предугадать его действия. Однако в сборной России, помимо Дзюбы, есть и другие сильные игроки. Мне, например, очень нравится, полузащитник «Монако» Головин. Игра с российской командой будет очень интересной", — приводит Delfi слова Иванова.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Финляндии сыграет в одной группе с Россией, встреча команд состоится 16 июня.