Реакция фанатов сборной Англии после победы над Германией. Видео
21:26
Сборная Англии обыграла команду Германии в матче 1/8 финала Евро-2020. Встреча прошла во вторник в Лондоне и завершилась победой команды Гарета Саутгейта со счетом 2:0.
Английские болельщики бурно отпраздновали успех своей любимой команды.
В четвертьфинале чемпионата Европы англичане сыграют с победителем пары Швеция — Украина.
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