Реакция фанатов сборной Англии после победы над Германией. Видео

Сборная Англии обыграла команду Германии в матче 1/8 финала Евро-2020. Встреча прошла во вторник в Лондоне и завершилась победой команды Гарета Саутгейта со счетом 2:0.

Английские болельщики бурно отпраздновали успех своей любимой команды.

В четвертьфинале чемпионата Европы англичане сыграют с победителем пары Швеция — Украина.