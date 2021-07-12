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Кафельников: «Манчини выиграл титул, которого у Дзюбы никогда в карьере не будет»

14:00
Роберто Манчини. Фото AFP
Роберто Манчини. Фото AFP
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Бывший теннисист Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Италии в финале Евро-2020 над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

«Я не особо хотел, чтобы судьба титула решалась в серии пенальти. Это непредсказуемая лотерея. Если бы все закончилось в основное время, то это одно, а в серии пенальти — совершенно другое. Италия сорвала джекпот. По первому тайму Англия смотрелась уверенно, а потом тактическую ошибку допустил главный тренер. Это общая победа сборной Италии», — сказал Кафельников «СЭ».

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Также Кафельников отреагировал на критику нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини.

«Каждый имеет право говорить что угодно. В понимании Дзюбы Манчини — не тренер. Но факты доказывают обратное. Роберто заработал титул, которого у Дзюбы никогда профессиональной карьере игрока и тренера не будет. Это факт. Почему тогда Манчини провалился в «Зените»? Уровень мастерства сборной Италии намного выше, чем у наших игроков. С ними работать легче и проще. Вот и все», — добавил Кафельников.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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