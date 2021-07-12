Серия пенальти финала Евро собрала в Англии у ТВ рекордную аудиторию после похорон принцессы Дианы

Прошедший минувшей ночью финал чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Англии проиграла Италии в серии пенальти, установил рекорд по количеству британских зрителей, наблюдавших за трансляцией.

Опубликованные рейтинги показали, что за серией пенальти наблюдали 30,95 миллионов жителей Великобритании — самая высокая телеаудитория в истории местного телевидения после похорон принцессы Дианы в 1997 году. Согласно данным, в среднем матч смотрело 29,85 млн человек.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.