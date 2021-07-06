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Италия — Испания: прогноз Дмитрия Черышева на матч Евро-2020

08:00
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. Фото Reuters
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. Фото Reuters
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Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, поделился ожиданиями от матча полуфинала чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Испании.

«Конечно, я ожидал увидеть их в полуфинале. Это одни из самых сильных команд. Грустно, что Франция и Германия вылетели рано. Италия показывает хороший футбол. У Испании идет обновление состава, им не хватает сыгранности, которая была у предыдущей сборной. Я бы отдал предпочтение Италии, хоть и буду переживать за Испанию. На этом чемпионате многие команды удивляют. Предположить, каков будет итог матча, очень сложно, тем более когда команда играет в полуфинале, начинает осторожничать, боится пропустить. Это играет огромную роль в этих матчах», — сказал Черышев «СЭ».

Матч 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Италия — Испания

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