Сарабия пропустит полуфинал Евро-2020 против Италии
01:47
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о состоянии полузащитника Пабло Сарабии перед полуфиналом Евро-2020 против Италии.
«Все готовы сыграть, кроме Сарабии, который не сможет принять участие в матче. Все остальные хорошо готовы физически и с нетерпением ждут игры», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Сарабия провел 5 матчей на Евро, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Полуфинальный матч Италия — Испания пройдет 6 июля и начнется в 22:00 мск.
Опрос
проголосовало: 7715Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Италия или Испания?
Читайте также
«Украина старается играть в пас, а не выбивает мяч абы куда!» Орлов — о том, почему Россия хуже соседей, Ярмоленко и Дзюбе, Тедеско в сборной
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю