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Сарабия пропустит полуфинал Евро-2020 против Италии

01:47
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о состоянии полузащитника Пабло Сарабии перед полуфиналом Евро-2020 против Италии.

«Все готовы сыграть, кроме Сарабии, который не сможет принять участие в матче. Все остальные хорошо готовы физически и с нетерпением ждут игры», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Сарабия провел 5 матчей на Евро, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полуфинальный матч Италия — Испания пройдет 6 июля и начнется в 22:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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