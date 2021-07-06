Сарабия пропустит полуфинал Евро-2020 против Италии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о состоянии полузащитника Пабло Сарабии перед полуфиналом Евро-2020 против Италии.

«Все готовы сыграть, кроме Сарабии, который не сможет принять участие в матче. Все остальные хорошо готовы физически и с нетерпением ждут игры», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Сарабия провел 5 матчей на Евро, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Полуфинальный матч Италия — Испания пройдет 6 июля и начнется в 22:00 мск.