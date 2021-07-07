На 90-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Италия — Испания арбитр Феликс Брих поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота «Скуадры адзурры».

В штрафной площади итальянцев действительно произошел контакт мяча с левой рукой Джорджо Кьеллини. Но судья занимал хорошую позицию и видел, что защитник опирался этой рукой на газон, и оснований для пенальти не было. Помощь видеоарбитров не потребовалась.