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Судейство

Италия — Испания: арбитр правильно не назначил пенальти в ворота итальянцев

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Мяч попадает в руку Джорджо Кьеллини. Фото AFP
Мяч попадает в руку Джорджо Кьеллини. Фото AFP
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На 90-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Италия — Испания арбитр Феликс Брих поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота «Скуадры адзурры».

В штрафной площади итальянцев действительно произошел контакт мяча с левой рукой Джорджо Кьеллини. Но судья занимал хорошую позицию и видел, что защитник опирался этой рукой на газон, и оснований для пенальти не было. Помощь видеоарбитров не потребовалась.

Италия — Испания

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Александр Бобров все материалы автора

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